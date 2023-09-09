ترامب: كساد عظيم جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب سياسات بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته بأن بلاده ستواجه أزمة اقتصادية كتلك التي حدثت خلال فترة الكساد الكبير 1929-1939، بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في ولاية ساوث داكوتا يوم أمس: "الحقيقة تكمن في أننا ربما نتجه نحو الكساد العظيم. سابقا لم أتحدث أبدا عن ذلك، والآن أعلن عنه في ولايتكم. هذا تصريح فظيع، وأنا أكره التحدث عن الموضوع. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان سيتم ذلك في الأشهر المتبقية من عهد بايدن. إذا حدث هذا، فليحدث خلال وجود بايدن في السلطة".

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وفي حديثه عن نتائج فترة ولاية بايدن، أكد ترامب، على أن الولايات المتحدة "تحولت إلى جمهورية موز. ليس لدينا حدود. لدينا انتخابات غير عادلة".

وشدد ترامب أيضا على أن الإدارة الأمريكية الحالية، قامت بإنفاق 11.5 تريليون دولار بشكل غير عقلاني.

وقال: "هذا يعادل 88 ألف دولار تؤخذ من كل أسرة في أمريكا".

ويرى ترامب أن "عجز الميزانية ينمو بسرعة في عهد بايدن. وقد يتضاعف هذا العام".

المصدر: تاس