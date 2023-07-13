الخارجية الروسية: دول الناتو تدرك أن انضمام أوكرانيا للحلف كارثة سترتد عواقب وخيمة عليه

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الناتو يدرك بأن انضمام أوكرانيا للحلف سيلحق به كارثة وبأوكرانيا نفسها أيضا، مبينا أن هذا هو سبب الإطالة في اتخاذ ذلك القرار.

وأشار غروشكو في لقاء تلفزيوني على "القناة الأولى"، إلى أن جميع وزراء (دول الناتو) ممن لديهم تلك السّحنة الصارمة على وجوههم قالوا إن أوكرانيا لن يتم قبولها في الناتو إلا بعد استيفاء الشروط".

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ولفت إلى أنه ما من أحد يقول ما هي هذه الشروط. "لكننا نعرفها. فالشرط الأول ينص، هذه وثيقة رسمية، على أن أي توسّع يجب أن ينعكس إيجابا على تعزيز أمن التحالف.. ومن الواضح أنه إذا تم قبول أوكرانيا في الناتو، فإن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الأوروبي، وأوكرانيا، وعلى التحالف نفسه".

وبحسب غروشكو فإن "هذا هو بالضبط السبب في عدم الاستعجال بضم أوكرانيا إلى عضوية الناتو".

وأردف قائلا: الشرط الثاني "سيواصلون الحفاظ على سياسة العصا والجزرة - سواء من المنظور الأوروبي أو من منظور الناتو. إنها أداة لإدارة إجراءات كييف، بما في ذلك في ساحة المعركة، وفيما يتعلق ببناء المجتمع (الأوكراني)".

وقبل يومين فقط، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "تردد "الناتو" وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته. وقال: "نقدر حلفاءنا وأمننا المشترك لكن أوكرانيا تستحق الاحترام أيضا"، متجاهلا لاءات الأطلسي المتكررة، والرافضة لقبول بلاده في الحلف تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب