"هذا أمر غير مسبوق وسخيف".. زيلينسكي يخاطب "الناتو": أوكرانيا تستحق الاحترام

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "تردد "الناتو" وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته.

وقال زيلينسكي: "تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع الإرهاب الروسي"، معتبرا أن "عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في "الناتو"أمر غير مسبوق وسخيف".

وأضاف: "نقدر حلفاءنا وأمننا المشترك لكن أوكرانيا تستحق الاحترام أيضا"، متجاهلا لاءات الأطلسي المتكررة، والرافضة لقبول بلاده في الحلف تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.

المصدر: "أ ف ب"