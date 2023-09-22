للمرة الأولى.. وفد إيراني يصل روسيا بموجب برنامج لإعفاء تأشيرات الدخول

وصل وفد إيراني، يضم ممثلين عن وكالات السياحة، إلى روسيا للمرة الأولى في إطار برنامج بين البلدين لإعفاء المجموعات السياحية من تأشيرات الدخول.

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وأفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في بيان يوم أمس الخميس، بأن الوفد السياحي الإيراني وصل إلى شمال القوقاز في روسيا وتهدف الزيارة لتعريف ممثلي وكالات السياحة بالمرافق والبنية التحتية السياحية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن طائرة تضم ممثلين عن وكالات السفر الرائدة في إيران هبطت في مطار منيراليني فودي في القوقاز ليلة أمس، وخلال فترة أسبوع سيتعرف الضيوف من إيران على البنية التحتية السياحية في إقليم ستافروبول وجمهورية قبردينو بلقاريا وجمهورية الشيشان وجمهورية داغستان.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم عروض عن البرامج السياحية في المنطقة، كما ستتم مناقشة قضايا التعاون في المجال السياحي، ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات النقل الجوي والسفر في إيران رافع حرمة الله يترأس الوفد الإيراني.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت موسكو وطهران عن إلغاء التأشيرات الجماعية للسائحين بدءا من يناير 2023.

وبحسب القرار لن يحتاج مواطنو كل دولة للحصول على تأشيرة جماعية إذا كانوا سيسافرون ضمن مجموعات سياحية من 5 -50 شخصا لمدة لا تزيد على 15 يوما.

المصدر: RT