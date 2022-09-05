إيران وروسيا تلغيان التأشيرات السياحية الجماعية بين البلدين
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أعلنت طهران وموسكو عن إلغاء التأشيرات الجماعية للسائحين بدءا من يناير 2023.
جاء ذلك في تصريح رئيسة دائرة التسويق والتنمية السياحية بوزارة الثقافة والسياحة الإيرانية، ليلى أجداري، اليوم الاثنين، 5 سبتمبر، حيث قالت إنه بناء على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين حكومتي إيران وروسيا، واعتبارا من 1 يناير 2023، لن يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة جماعية إذا كانوا سيسافرون إلى إحدى الدول في مجموعات سياحية من 5-50 شخصا لمدة لا تزيد على 15 يوما.
وتحدد أنه تم التوقيع على الاتفاقية ذات الصلة بين الطرفين خلال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الإيرانية الروسية للسياحة.
المصدر: نوفوستي