الخارجية الإيرانية: بإمكاننا توفير احتياجات أوروبا من الطاقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بإمكان بلاده تزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة، إذا ما نجحت المفاوضات ورفعت العقوبات الأحادية عنها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لكنعاني اليوم الاثنين، 5 سبتمبر، ردا على سؤال محدد يتعلق بمطالبة الدول الأوروبية باستيراد الطاقة من إيران إذا ما تم الوصول إلى اتفاق محتمل، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران تعد من أهم الدول التي تزود بالطاقة والوقود الذي تحتاجه مختلف دول العالم بسبب ثرواتها من النفط والغاز.

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وتابع كنعاني: "إن الدول الأوروبية تعاني من مشكلات في توفير احتياجاتها من الطاقة، وإذا ما نجحت المفاوضات وتم رفع العقوبات الأحادية عن بلادنا، يمكن لإيران أن تزود أوروبا بالمزيد من احتياجاتها"، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من منطلق إمكانياتها، ستحمي وجودها في سوق الطاقة، حتى في ظل أشد العقوبات. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه إذا كانت هناك الإرادة السياسية اللازمة من الجانب الآخر، و"عملوا بشكل بناء مثل إيران، ومضوا قدما، فإن رد طهران سيكون بناء وشفافا وقانونيا، وإذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة، فمن الممكن أن تتوفر الأرضية للوصول إلى اتفاق جيد".

وقال كنعاني: "إن إلغاء العقوبات والمصالح الاقتصادية للشعب الإيراني من أهدافنا الأساسية، وإيران تبذل جهودا في هذا الصدد، وهذه القضية من الأولويات السياسية لفريق التفاوض الإيراني".

المصدر: وكالة مهر الإيرانية