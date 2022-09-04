قطر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأحد، "تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة".

وأعرب الوزير القطري، وفقا للبيان، عن تطلع بلاده للوصول إلى ما وصفه بأنه "اتفاق عادل للجميع"، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت، إنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة المواضيع التي تهم الطرفين وتبادل الآراء بشأنها، بالإضافة إلى "تقييم ومناقشة بعض القضايا القنصلية وآخر تطورات المفاوضات النووية بشأن إلغاء العقوبات من قبل الأطراف الأخرى".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي، غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".

المصدر: وكالات