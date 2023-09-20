لافروف: مخاطر النزاع العالمي تتزايد بسبب أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.

وأشار لافروف، إلى أن الغرب بعد الحرب الباردة قرر أنه سيحدد مصير البشرية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وأنه تحت قيادة الولايات المتحدة يلجأ الغرب إلى المعايير والقواعد بشكل انتقائي.

لافروف: يتجنب الغرب إجراء محادثة موضوعية بشأن أوكرانيا.. على ما يبدو ليس لديه حجج لإجراء حوار صادق

لافروف: يتجنب الغرب إجراء محادثة موضوعية بشأن أوكرانيا.. على ما يبدو ليس لديه حجج لإجراء حوار صادق

لافروف: أولئك الذين يقسمون الدول إلى ديمقراطيات وأنظمة استبدادية لا يجرؤون على تصنيف نظام كييف

لافروف: بوريل يقترح قبول النازيين في الاتحاد الأوروبي.. يجب على صربيا وتركيا الانتظار لعقود

لافروف: النازيون الجدد استولوا على السلطة في كييف وسلبوا حقوق المواطنين في دونباس

لافروف: التغيرات الدموية التي أحدثها الغرب بحجة نشر الديمقراطية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

لافروف: منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تدخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل صارخ في شؤون أوكرانيا

يتبع..