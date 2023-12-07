زاخاروفا: لا أمل بانتهاء المواجهة بين إسرائيل و"حماس" في المستقبل المنظور

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه لا أمل في انتهاء المواجهة بين إسرائيل و"حماس" في المستقبل المنظور.

وأضاف زاخاروفا: "اندلعت حروب، ووقعت هجمات إرهابية في الشرق الاوسط، لكن ما حدث في 7 أكتوبر ما زال مستمرا للأسف، لا يوجد أي بوادر أمل في أن ينتهي ذلك في المستقبل المنظور".

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وتابعت: "لقد استفزت الولايات المتحدة الوضع الحالي، والجموح المطلق في سياسة التفرد التي تطبقها في كل مكان وفي الشرق الأوسط، أدى إلى كارثة غير مسبوقة.. وكما يجمع المحللون وخبراء السياسة، فلا أمل بأن ينتهي ذلك في المستقبل المنظور".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح مؤخرا بأن الوضع الذي وصل إليه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحول لكارثة إنسانية حقيقية.

وشدد بوتين في أكثر من مناسبة على موقف روسيا الثابت المتمسك بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 بما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني.

المصدر: نوفوستي، تاس