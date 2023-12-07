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الجيش الإسرائيلي ينشر عددا من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر عددا من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس نشر عدد من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.

وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع الأمني..نشر عدد من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأفادت القناة 13 العبرية بمقتل إسرائيلي جراء هجوم شنه حزب الله اللبناني بصواريخ موجهة نحو شمال إسرائيل اليوم.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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المصدر: RT

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