القناة 13 العبرية: مقتل إسرائيلي في هجوم شنه حزب الله على شمال إسرائيل

أفادت القناة 13 العبرية بمقتل إسرائيلي جراء هجوم شنه حزب الله اللبناني بصواريخ موجهة نحو شمال إسرائيل اليوم الخميس.

ووفقا للطوارئ الإسرائيلية أسفر القصف الذي شنه "حزب الله" عن مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما في بلدة فسوطة في الجليل الأعلى، على بعد نحو 3 كلم من قرية متات المتاخمة للحدود اللبنانية، والتي أفاد الجيش الإسرائيلي بأنها تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت مراسلة RT اليوم بأن غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي استهدفت أطراف حرش بلدة كونين في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف "تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكدة فيه". ‏



كما أكد"حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: سويس إنفو