بالفيديو.. قصف إسرائيلي عنيف على بلدة كونين في جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بأن غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي استهدفت أطراف حرش بلدة كونين في جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على اطراف بلدة كونين في القطاع الأوسط.

وأفادت بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أيضا الأطراف الغربية لبلدة محيبيب، كما سقط جريح (اصابة في قدمه) من جراء قصف الجيش الإسرائيلي على تلة الحمامص.





مراسل https://t.co/tUmPfsbOOP: لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة كونين - قضاء بنت جبيل pic.twitter.com/dhQUYcvjGE — kataeb.org (@kataeb_Ar) December 7, 2023

المصدر: RT