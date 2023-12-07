"حزب الله" يستهدف 11 موقعا إسرائيليا منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وحسب البيانات الصادرة على "حزب الله" فقد تم استهداف 11 موقعا وتجمعا إسرائيليا هي:

- موقع الرادار

- موقع رويسات القرن

- مستوطنة ميتات المقابلة لبلدة عيتا الشعب

- موقع الضهيرة الإسرائيلي

- موقع حدب البستان

- موقع جل العلام المقابل لبلدة الناقورة

- موقع تل شعر

- موقع الراهب

- موقع المالكية المقابل لبلدة عيترون

- ثكنة راميم الإسرائيلية

- الموقع البحري في القطاع الغربي

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT