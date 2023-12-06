لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية استهدافها للجيش اللبناني

أعلن لبنان أنه سيقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي، بعد استهداف مواقع للجيش اللبناني بنيران إسرائيلية، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.

وأوعز وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي، جراء الهجوم الذي تعرض له الجيش اللبناني، وأسفر عن سقوط قتيل وجرحى عسكريين.

وجاء في نص الشكوى: تمعن إسرائيل في انتهاكاتها لسيادة لبنان والاعتداء على أراضيه من البر والبحر والجو، ممتنعةً عن تنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن لا سيما القرار 425.

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وأضافت الوثيقة البنانية: أما فيما يتعلق بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي في عام 2006، فإن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملاً.

وتابعت الوثيقة: أدت الغارات الإسرائيلية لسقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحافيين، والمسعفين، والأطفال والى تهجير ما يزيد عن الثلاثين ألف مواطن لبناني من منازلهم.

كما تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفها للمناطق المدنية بأضرار بيئية ومادية جسيمة.

فضلا عن قيام إسرائيل "بتهديد سلامة الطيران المدني، جراء انتهاكها للأجواء اللبنانية بهدف الاعتداء على سيادة دولة مجاورة".

المصدر: RT