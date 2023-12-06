لبنان.. "حزب الله" يستهدف موقع الرادار والجيش ينعي جنديا قتل بغارة إسرائيلية

واصلت القوات الإسرائيلية الأربعاء، استهداف بلدات عدة جنوب لبنان، فيما نعى الجيش اللبناني الجندي عبد الكريم المقداد الذي "استشهد إثر تعرض مركز عسكري جنوب لبنان للقصف الإسرائيلي".

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وفي هذا السياق، قالت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في بيان، إنها "المرة الأولى التي يقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة"، لافتة إلى أن "الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".

وأضاف بيان اليونيفيل: "خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حث الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".

وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي على الأراضي اللبنانية، حيث أطلق أكثر من 30 قذيفة مدفعية باتجاه وادي شبعا في القطاع الشرقي.

كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقطاع الشرقي أطراف بلدات حلتا وكفرشوبا.

وفي القطاع الأوسط، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات عيتا الشعب، كونين، يارون، مارون الراس، بليدا.

وقالت مراسلتنا إن مسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخ على المنطقة الواقعة بين ‎مارون الراس و‎يارون.

واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي منطقة اللبونة ومنطقة وادي حسن بين ‎الجبين و‎مجدل زون في القطاع الغربي، كذلك أطراف بلدة ‎الناقورة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "منذ ساعات الصباح يستهدف مواقع لحزب الله داخل لبنان، مؤكدا أنه نفذ غارات جوية على مقر قيادة عملياتية للحزب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو موقع عسكري بالقرب من عرب العرامشة ونحو موقع عسكري في منطقة جبل الشيخ.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله، حتى الآن، عن استهداف واحد عند الساعة 01:00 من بعد ظهر ‏يوم ‏لموقع الرادار الإسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة وحقق فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

المصدر: RT