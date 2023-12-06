لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

تقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها الحربية بكامل القطاع خصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.

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يتبع..