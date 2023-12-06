لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
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تقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها الحربية بكامل القطاع خصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.
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يتبع..