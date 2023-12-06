الجيش الإسرائيلي يعترف بخوض معارك شرسة في غزة ويعلن قصف 250 هدفا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على أرض قطاع غزة، حيث يستمر المقاتلون في العثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق تحت الأرضية، والعبوات الناسفة وغيرها من البنى التحتية وتدميرها".

وأضاف البيان أن "قوات مجموعة القتال التابعة للواء 7 والدعم الناري وجهت طائرة مقاتلة دمرت المنصتين التي أطلق من خلالهما أمس الرشقة الصاروخية باتجاه المنطقة الوسطى، كما تم القضاء على عناصر من حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب تدمير عدة بنى تحتية".

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات جيش الدفاع التابعة للواء "كفير" قتلت مجموعة مسلحة بجوار مدرسة في شمال القطاع. وبعد ذلك، كشف المقاتلون عن فتحة نفق تحت أرضي وبنى تحتية في محيط المدرسة، ودمروها".

المصدر: RT