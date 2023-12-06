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وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إنسانية جديدة لغزة

أخبار العالم العربي

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أقلعت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش تحمل 27.5 طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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جاء ذلك وفق ما أفاد به المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، حيث قال إن الطائرة سوف تسلم المساعدات الإنسانية ويبلغ وزنها الإجمالي 27.5 طن، تشمل أغذية أطفال ومواد البقالة ومنتجات النظافة الشخصية إضافة إلى المراتب والبطانيات.

وقد بادرت بجمع المساعدات الإنسانية جمهورية إنغوشيتيا، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى أراضي جمهورية مصر العربية، ونقلها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها بدورهم إلى غزة، وفقا للمكتب الصحفي للوزارة.

المصدر: نوفوستي

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