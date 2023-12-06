طبيب مصري يكشف أسباب ومضاعفات المرض المعوي الذي أصاب جنودا إسرائيليين في غزة

أكد الطبيب محمد الشربيني أن مرض دوسنتاريا الذي أصاب جنودا إسرائيليين في قطاع غزة، جاء من عدوى نتيجة عادات صحية غير سليمة كقلة النظافة وعدم استخدام المطهرات بعد دخول دورات المياه.

وقبل يومين أفادت صحيفة "واينت" الإسرائيلية بانتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

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وكشف الشربيني، وهو أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير في طب القصر العيني، الذي اطلع على تفاصيل المرض، أن أسبابا أخرى تقف وراء تفشي العدوى بين الجنود كالزحام في المعسكرات، ووجود معكسرات في أماكن غير صحيّة، ناهيك عن تناول الطعام الملوّث.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية etc أن هذه العادات قد تتسبب في نقل ميكروب بكتيري وله سلالات كثيرة، مثل "الشيجيلا"، وهو يصيب المريض بنوبات من الرغبة المتكرّرة في دخول الحمام قد تصل هذه الرغبة كل 5 دقائق.

وأضاف: "مع إسهال يترافق مع عدم الارتياح، فضلا عن القيء وارتفاع درجة الحرارة، ومن مضاعفاته الجفاف الشديد مع اضطراب الأملاح في الجسد، مما يتسبب في شلّ حركة المريض ويجعله لا يستطيع القيام بمهامه العادية، وقد يسبب غيبوبة نتيجة فقد السوائل".

وأردف الشربيني أن هذا الميكروب قد يصيب الجهاز العصبي، وهو مرض معد من الأشخاص لبعضهم البعض، أو من خلال العادات الصحية غير الصحيحة وغياب وسائل التطهير، والأكل الملوث".

هذا وتقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية في عملياتها الحربية على كامل القطاع وخصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم