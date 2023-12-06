بيسكوف: لا حديث عن صياغة مبادرات سلام مشتركة بين روسيا والسعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا وجود لأي حديث في الوقت الحالي عن مبادرات سلام مشتركة يناقشها الجانبان الروسي والسعودي.

وقال بيسكوف للصحفيين عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض: "لا يوجد حديث حتى الآن عن مبادرات سلام مشتركة بين روسيا والسعودية".

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وقد انتهت المحادثات بين بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة الرياض، بعد أن استمرت لأكثر من 3 ساعات. حيث وصل، الرئيس بوتين مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

وأشار بيسكوف إلى أن دبلوماسيي البلدين يدرسون الآن إمكانية التوصل إلى وثيقة مشتركة بصيغة ما، ولكن الأمر يتعلق هنا بالعلاقات الثنائية بشكل عام.

وأضاف: "هذا بالأحرى تلخيص للتفاهم العام الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات".

كما تطرق بيسكوف إلى الأوضاع في قطاع غزة وقال إنها "مقلقة للغاية".

وقال: "من الطبيعي أن يرغب الجميع في مواصلة وقف الأعمال القتالية، لكنّنا نرى أن الوضع عاد مرة أخرى إلى المسار العسكري وهو ما يؤدّي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي نشهدها اليوم في قطاع غزة".

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

من جهته أكد بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا "يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط".

ووصف بن سلمان بوتين بأنه "ضيف خاص" للمملكة، مضيفا: "لدينا العديد من المصالح المشتركة، التي نعمل في إطارها على تحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع وفي منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: نوفوستي + RT