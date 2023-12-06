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بوتين يصل إلى العاصمة السعودية (فيديو)

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بوتين يصل إلى العاصمة السعودية (فيديو)
AP Yuri Kadobnov / Source:Pool AFP
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

وسيلتقي بوتين خلال زيارته مع ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود.

هذا هو اللقاء الشخصي الأول في هذا العام بين بوتين وبن سلمان، ولكن تم إجراء اتصالات منتظمة بينهما عبر الهاتف (في عام 2023، تواصلا بالهاتف خمس مرات، بما في ذلك في 6 سبتمبر). أما اللقاء الأخير بينهما فكان في الرياض، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين إلى المملكة في أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه، بما في ذلك في المجال التجاري والاقتصادي.

المصدر: RT

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