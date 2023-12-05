"بلومبيرغ": زيارة بوتين للسعودية والإمارات تظهر "ثقته" في مواجهة محاولات عزل روسيا

أكدت صحيفة "بلومبيرغ" أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى السعودية والإمارات تظهر ثقة الرئيس الروسي في تحدي محاولات عزل روسيا.

وقالت الوكالة: "تظهر هذه الزيارة ثقة بوتين المتزايدة في قدرته على السفر خارج روسيا، على الرغم من جهود الولايات المتحدة وأوروبا لعزله على المسرح العالمي".

وأشارت إلى أن فشل الغرب في عزل روسيا يعود إلى الوضع "القوي" لاقتصادها، فضلا عن عدم تحقيق أوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة أي نجاحات عسكرية.

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وأضافت: "بينما يعزز بوتين علاقاته مع زعماء الخليج، فإن استمرارية الدعم الأمريكي لأوكرانيا أصبحت موضع شك".

وأكدت الوكالة أن تعزيز العلاقات مع دول الخليج تهدف أيضا إلى تعزيز مكانة روسيا في قطاع الطاقة.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أن بوتين سيتوجه اليوم الأربعاء إلى الإمارات والسعودية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سيبحث خلال جولته العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط، وقال إنه من المسائل التي ستتناولها المحادثات، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة، "مما يشمل بطبيعة الحال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن قبل كل شيء، نتحدث عن العلاقات الثنائية".

وأكد بيسكوف أن بوتين سيستضيف الخميس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يأتي إلى موسكو في زيارة تستغرق يوما واحدا.

المصدر: نوفوستي