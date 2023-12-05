الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية غدا لبحث العلاقات الثنائية والتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه غدا الأربعاء إلى الإمارات والسعودية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "غدا سيقوم الرئيس بوتين بزيارتي عمل لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كل ذلك سيحدث خلال يوم واحد".

وردا على سؤال عما إذا كان موضوع النفط مدرجا في جدول أعمال الزيارتين، قال بيسكوف: "كما تعلمون، هذه المناقشات تجرى بصيغة أوبك+، ولكن بالطبع يبقى التنسيق في هذا المجال دائما على جدول الأعمال."

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سيبحث خلال جولته العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط، وقال إنه من المسائل التي ستتناولها المحادثات، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة، "مما يشمل بطبيعة الحال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن قبل كل شيء، نتحدث عن العلاقات الثنائية".

وأكد بيسكوف أن بوتين سيستضيف الخميس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يأتي إلى موسكو في زيارة تستغرق يوما واحدا.

المصدر: وكالات