مساعد الرئيس الروسي: حجم التجارة بين روسيا والإمارات ارتفع بنسبة 63% خلال تسعة أشهر

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 ارتفع بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأجنبي الرئيسي لروسيا في العالم العربي. وفي عام 2022، جدد حجم التجارة المتبادلة الحد الأقصى التاريخي ووصل إلى مستوى قياسي قدره 9 مليارات دولار. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، وصل بالفعل إلى 8.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 63% مقارنة بمؤشرات نفس الفترة بالعام الماضي".

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وأشار أوشاكوف إلى أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى حد بعيد، للعمل النشط للجنة الحكومية المشتركة للبلدين.

وأعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينطلق غدا الأربعاء في زيارة عمل إلى أبو ظبي، حيث سيلتقي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. ووفقا لأوشاكوف، فإنه سيتم إعطاء الأولوية في محادثات الوفدين للتعاون في مجال الطاقة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار أوبك+.

وذكر أوشاكوف أن التعاون الصناعي يعتبر من الجوانب المهمة في العلاقات الروسية الإماراتية، وقال: "يتم تطوير المشاريع الواعدة في جميع الصناعات تقريبا: من صناعة السيارات وتصنيع الطائرات المدنية والمعادن إلى الطاقة المتجددة والأدوية والتقنيات الرقمية".

المصدر: "تاس"