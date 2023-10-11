بوتين: علاقاتي مع محمد بن سلمان مبنية على الثقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الشخصية بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "مبنية على الثقة"، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر.

ووجه إلى الرئيس بوتين خلال اجتماع منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، يوم الأربعاء، سؤال ما إذا كانت علاقته الجيدة مع ولي العهد السعودي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية.

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ورد بوتين على هذا السؤال قائلا: "تعرفون أنه من الأسهل أن أقول لا، نحن شخصان مهتمان بالعمل. وهذا صحيح بالفعل. ويسترشد ولي العهد بمصالح السعودية بالطبع، وهذا أمر مفهوم. ولكان غريبا إن كان الأمر مختلفا".

وتابع: "ولكن عندما تقام علاقات شخصية مبنية على الثقة فإن هذا أمر مهم، لأنه لدى اتخاذ القرارات من هذا القبيل، التي نتحدث عنها الآن، من المهم جدا أن تكون هناك ثقة متبادلة".

يذكر أن منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" يعقد في موسكو خلال الفترة بين 11 و13 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي