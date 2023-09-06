محمد بن سلمان يشكر بوتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاءت بعد إعلان روسيا والسعودية أمس عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به الكرملين في بيان اليوم الأربعاء، وأعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

وفيما يلي أبرز النقاط التي تم شملتها المكالمة:

- ولي العهد السعودي يعرب عن امتنانه للدعم المقدم لطلب المملكة الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

- بوتين أطلع الأمير محمد بن سلمان على أولويات روسيا في رئاستها لمجموعة "بريكس" في العام 2024.

- الرئيس بوتين وولي عهد السعودية يشيدان بالمستوى العالي للتنسيق في إطار "أوبك+".

- بوتين والأمير محمد بن سلمان بحثا عددا من القضايا الراهنة الهادفة لتعميق التعاون بين البلدين.

يتبع..