"بريكس" تدعو 6 دول بينها 3 عربية للانضمام إليها

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز، في جلسة بقمة "بريكس" اليوم الخميس، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.

كلمة بوتين خلال جلسة في قمة "بريكس" بمشاركة قادة وممثلي الدول المرشحة للانضمام للمجموعة https://t.co/6fxUtRmR89 — RTARABIC (@RTarabic) August 24, 2023

وفيما يلي أبرز تصريحات القادة:

- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز: أوعزنا لوزراء الخارجية لبناء شراكة "بريكس" وتشكيل القائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة.

- رامافوزا: أوعزنا لوزراء الخارجية لبناء شراكة "بريكس" وتشكيل القائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة.

- رامافوزا: "بريكس" شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلا مشتركا.

- رامافوزا: اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة.

- رامافوزا: ستكون عضويتهم سارية منذ 1 يونيو 2024.

- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: تنوعنا يعزز مطالبنا بعالم متعدد الأقطاب. في العالم المتغير "بريكس" تفسح المجال لإيجاد حلول جديدة.

- لولا دا سيلفا: اتخذنا قرارا بشأن التعامل بالعملات الوطنية، التي يمكن أن تقلص من ارتباطنا بتقلب الأسواق.

وانطلقت الثلاثاء في جنوب إفريقيا قمة "بريكس" التي تستمر حتى اليوم الـ24 من الشهر، وبحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.

يتبع..