انتهاء المحادثات بين بوتين وبن سلمان بعد أن استمرت لأكثر من 3 ساعات

انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد ان استمرت لأكثر من 3 ساعات.

واقترح الرئيس الروسي في مستهل لقائه مع بن سلمان مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة. كما دعا بوتين بن سلمان لزيارة روسيا، والأخير قبل الدعوة.

وأكد بوتين أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

ومن جهته أكد بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.

ووصف بن سلمان بوتين بأنه "ضيف خاص" للمملكة.

ووصل الرئيس الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

المصدر: تاس