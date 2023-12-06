إيطاليا تجدد دعم "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء، ووزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، أن بلاده لا تزال تدعم حل الدولتين والشعبين فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي.

وقال تاياني: "قلت دائما إنه يجب علينا إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني، ويجب أن نتوصل إلى حل الشعبين والدولتين"، مؤكدا في تصريح على هامش حدث في روما أن "إيطاليا مستعدة للقيام بدورها بكل السبل الممكنة".

وأشار الوزير إلى أنه "من المؤسف أن حركة حماس انتهكت الهدنة وتسببت في استئناف القتال"، مشددا على "ضرورة منع وقوع ضحايا من المدنيين بين السكان الفلسطينيين".

وحول المساعدات الإنسانية لسكان غزّة قال الوزير: "هناك سفينة مستشفى-عسكري (فولكانو) تستقبل الجرحى الفلسطينيين، ونحن جاهزون بالفعل لبناء مستشفى ميداني بفضل عمل قواتنا المسلحة في قطاع غزة، كما أننا أرسلنا مجموعة من أطباء الأطفال إلى الإمارات العربية المتحدة الذين يمكنهم علاج الأطفال الفلسطينيين المصابين فضلا عن أننا على استعداد لاستقبال جرحى فلسطينيين آخرين في مستشفياتنا".

يذكر أنه في وقت سابق، أرسلت إيطاليا طائرتي نقل عسكريتين إلى مصر تحملان مساعدات إنسانية لصالح سكان قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت سابقا بيانا حول الوضع الإنساني في قطاع غزّة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، وأكدت أنه رغم ما تبذله اللجنة من مجهودات "إلّا أن ذلك يبقى نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين"

المصدر: آكي+ RT