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طائرة نقل الأسلحة رقم 200 تهبط في إسرائيل

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طائرة نقل الأسلحة رقم 200 تهبط في إسرائيل
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أعلنت وزار الدفاع الإسرائيلية في بيان لها اليوم الأربعاء أن الطائرة رقم 200 ضمن الأسطول الجوي والبحري لصالح وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قد هبطت في أراضي البلاد.

وأوضح البيان أن هذا "الأسطول" يعمل في إطار النشاط المشترك لبعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع، ومديرية المشتريات بواسطة المسؤول عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي والشعبة التكنولوجية واللوجستية.

وأضاف البيان أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تم نقل أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري، بحرا وجوا، وشمل سيارات محصنة وقذائف ودروعا واقية ومعدات طبية وذخيرة وغيرها.

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وتابع البيان أن هذه المعدات "تدعم الخطط الهجومية ومواصلة القتال، من أجل ضمان استمرارية عملياتية لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".

وأقامت الإدارة الأمريكية منذ أحداث 7 أكتوبر، نوعا من الجسر الجوي لتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية وأسلحة، كما أرسلت قوات من بحريتها إلى المنطقة لردع أي أطراف أخرى من التدخل في الصراع بين إسرائيل و"حماس".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

 

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