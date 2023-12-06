مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة وبلدة طمون

قتل فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن الشاب معاذ إبراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، والفتى عبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون، قتلا خلال الاقتحامات الإسرائيلية.

وقالت مراسلتنا، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا جنين وفجرت سيارة خلال دخولها المدينة.

كذلك، أفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية.

يتبع..