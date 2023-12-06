الخارجية الفرنسية تستنكر القصف الإسرائيلي لمواقع الجيش اللبناني

نددت الخارجية الفرنسية الأربعاء بالقصف الإسرائيلي الذي نجم عنه مقتل جندي لبناني، وهو أول قتيل يسقط من الجيش منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان بين "حزب الله" وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "إن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

ودعا البيان "جميع الأطراف" لاتخاذ أقصى درجات ضبط النفس.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن القوات المسلحة اللبنانية لم تكن مستهدفة بالضربة، وإنما أحد المواقع التابعة لحزب الله اللبناني.

إقرأ المزيد

ويجري تبادل لإطلاق النار على جانبي الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى والاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة. في حين لا يشارك الجيش اللبناني في القتال الدائر.

يذكر أن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا لمقتل الجندي اللبناني.

المصدر: AFP