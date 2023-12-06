تقرير عن حادث مسيرة قبالة سواحل اليمن

أفادت الوكالة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، برصد حادث يتعلق بمسيرة غرب ميناء الحديدة باليمن.

إقرأ المزيد

وأبلغت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن حادث يتعلق بطائرة بدون طيار في البحر الأحمر، غرب ميناء الحديدة في اليمن.

UKMTO ADVISORY 002/DEC/2023



INCIDENT

UKMTO has received a report of an incident involving a Uncrewed Aerial System (UAS) in the vicinity of position 1425N 04212E, 47nm west of port Hodeidah, Yemen.



2023 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/u0CoqtPi48 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 6, 2023

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمينة استهدفت مؤخرا سفنا إسرائيلية، في إطار تضامنها مع قطاع غزة.

وفي 19 نوفمبر الماضي، سيطر الحوثيون على السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر"، واقتادوها مع طاقمها إلى السواحل اليمنية، وفي 25 نوفمبر أيضا، هاجمت مسيرة يمنية سفينة "كلاندار" المملوكة لشركة زيم الإسرائيلية. وقبل يومين قصفت مسيرة يمنية سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر.

وقال الحوثيون في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الصامدين في غزة".

وعلى أثر ذلك، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على هذه الهجمات، وفق تقارير أوردها الإعلام الإسرائيلي.

وبحسب التقارير فإن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر، على أن تعمل هذه القوة في إطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب.

المصدر: RT