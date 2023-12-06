تدمير آليات وقنص جنود.. "القسام" تكشف آخر تطورات عملياتها القتالية ضد الجيش الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، وتدمير23 آلية عسكرية كليا في خانيونس وبيت لاهيا، وإيقاع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا".

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وأضافت: "وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية".

وتابع بيان "القسّام": "كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة (رجوم) قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة".

وعشية إتمام الحرب في غزة شهرها الثاني، تستمر "كتائب القسّام"، والفصائل الفلسطينية الأخرى، في إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، القريبة منها والبعيدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT