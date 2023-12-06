الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، مقتل ضابط آخر في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال 24 ساعة.

وقالت مراسلة RT، إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن "مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة آخر من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معارك شمال غزة وقد تم إجلاؤه بمروحية لتلقي العلاج الطبي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "الرقيب أول (احتياط) عادي شاني (39 عاما) من تسور يتسحاق (وسط)، مقاتل في اللواء 6036 لوجستي، قتل في معركة بشمال قطاع غزة". وهذا هو الضابط الثالث الذي يعلن الجيش الإسرائيلي مقتله، يوم الأربعاء، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 411 وفق المصدر ذاته.

كما أوضح الجيش الإسرائيلي، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت في وقت سابق، ​​​​​​​قنص 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس.

وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت الأمم المتحدة، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

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المصدر: RT