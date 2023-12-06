"هجرة أغنى رجل من مصر".. صحيفة إسرائيلية تعلق على نقل مكتب استثمارات ساويرس للإمارات

نشرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائليلية تقريرا حول خروج استثمارات عائلة ساويرس أغنى العائلات في مصر وانتقالها إلى دولة الإمارات.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة العبرية إنه بهذا القرار ينضم ساويرس إلى موجة هجرة كبار المستثمرين والمليارديرات من مصر الذين ينقلون مساكنهم وأعمالهم إلى الإمارات في الخليج.

وأوضحت الصحيفة أن أعمال عائلة ساويرس تشمل شركات للكيماويات وأندية رياضية وحصة في شركة أديداس، بالإضافة لشركات عقارات وغيرها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نصيف ساويرس البالغ من العمر 62 عاما هو شقيق نجيب وسميح ساويرس، اللذان يمتلكان شركات بناء واتصالات في مصر وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث كان قد أسس والدهم، أنيس شركة Orscom الخاصة بالعائلة، وتوفي سنة 2021.

ويعتزم ساويرس نقل مجموعة NNS، وهي إمبراطوريته التجارية، إلى سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وتخطط NNS لاستثمار حصص كبيرة في عدة شركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب إعلانها.

وتقدر ثروة نصيف ساويرس بنحو 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

واستثمر في شركة أديداس، الشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية، وكذلك في نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم. كما أنه يمتلك 5% من شركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس، المالكة لفريق نيويورك نيكس لكرة السلة وفريق نيويورك رينجرز للهوكي.

وجاء انتقال ساويرس إلى الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي يمتلك صندوق ثروتها أصولا بقيمة تريليون دولار، في نفس الوقت الذي زاد فيه ممتلكاته في الشركات المرتبطة بالمكان.

وأصدرت شركة الكيماويات الهولندية OCI، التي يرأسها ساويريس، مشروعا مشتركا للأسمدة مع شركة نفط أبوظبي الوطنية في الإمارة في عام 2021.

وتتودد الإمارات إلى كبار المستثمرين، بما في ذلك راي داليو وألان هوارد، لإنشاء مكاتب وفروع هناك، حسب الصحيفة العبرية.

المصدر: ذا ماركر