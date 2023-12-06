وكيل الأزهر: سنقف مع المستضعفين في فلسطين ولو تخلى العالم كله عنهم

صرح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يوم الأربعاء، أن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن الأزهر يقف معهم ولو تخلى عنهم العالم كله.

وقال الضويني، خلال لقائه، عضو البرلمان الاتحادي الألماني، لمياء قدور، والمستشار الأول لشؤون سياسات الشرق الأوسط، كارستن فيلاند، إنه "ليس هناك أي مبرر لقتل وإبادة المدنيين بالطائرات الحربية وقصف المستشفيات، والتهجير القسري مع غلق كافة المنافذ".

وأكد الضويني، أن "الأزهر يقف مع المستضعفين ولو تخلى عنهم العالم كله"، مؤكدا أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق والأرض، وأن ما يقومون به من تمسكهم بأرضهم هو حق أصيل ومشروع لهم.

وأشار الضويني، إلى أن فلسطين واجهت الكثير من الاعتداءات والهجمات من إسرائيل، في السنوات الماضية، راح ضحيتها ما يزيد عن 120 ألف شخص، دون أن يحرك الضمير العالمي والمجتمع الدولي ساكنا؛ مضيفا أنه "حينما يدافع الفلسطينيون عن أنفسهم وأرضهم، يلومهم من صمت حيال إيذائهم طوال السنوات الماضية".

وأكد وكيل الأزهر أن "المنهج الأزهري الوسطي الذي دائما ما يدعو للسلام والتسامح، يفرض علينا أن نصف الأشياء بحقيقتها، وأن ننصر الحق والعدل، وألا نجزئ المعايير الإنسانية".

وعشية إتمام الحرب في غزة شهرها الثاني، تستمر كتائب القسام، والفصائل الفلسطينية الأخرى، إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، القريبة منها والبعيدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT