"القسام" تنشر فيديو يظهر التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي

نشرت "كتائب عزالدين القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام المقاتلين مع آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

ويظهر الفيديو أن مقاتلي القسام نجحوا في استهداف عدد كبير من هذه الآليات، فيما اشتعلت النيران في إحداها بشكل كامل.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت نحو 20 آلية للجيش الإسرائيلي، وفجرت عبوات ناسفة في جنود خلال اشتباكات في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفي بيت لاهيا شماله.

هذا وتقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية في عملياتها الحربية على كامل القطاع وخصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.

المصدر: RT