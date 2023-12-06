الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي تعترض صاروخا على الأقل أطلق تجاه إيلات

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، صاروخا على الأقل أطلق تجاه إيلات، جنوب إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة مدينة إيلات.. فقد تم إطلاق صاروخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح من قبل "نظام السهم" لاعتراض صواريخ بعيدة المدى".

وأضاف المتحدث أن الصاروخ "لم يخرق المجال الجوي الإسرائيلي ولم يشكل أي تهديد على المواطنين".

وعشية إتمام الحرب في غزة شهرها الثاني، تستمر كتائب القسام، والفصائل الفلسطينية الأخرى، إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، القريبة منها والبعيدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضة.

المصدر:RT