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وانغ يي يؤكد لبلينكن أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار العالم العربي

وانغ يي يؤكد لبلينكن أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار في غزة
Globallookpress
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صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الأولوية الرئيسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي وقف إطلاق النار.

وقال تلفزيون الصين المركزي إنه خلال المحادثة، التي جرت اليوم الأربعاء، "تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن الوضع في الشرق الأوسط" وشدد وانغ  على أن "الأولية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن".

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وقال وانغ: "يتعين على الدول الكبرى التزام الإنصاف والعدالة، والتمسك بالموضوعية والحياد، وإظهار الهدوء والعقلانية، وبذل كل جهد ممكن لتهدئة الوضع ومنع كوارث إنسانية واسعة النطاق".

وكرر وانغ دعوات بكين لتسوية النزاع عن طريق حل الدولتين، مشددا على أن "أي ترتيب يتضمن مستقبل فلسطين يجب أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الصين على استعداد للعمل مع كافة الأطراف لبذل الجهود لتحقيق ذلك".

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن "جدد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع".

المصدر: وكالات

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