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أردوغان: لا أعرف إلى أين سيهرب نتنياهو

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أردوغان: لا أعرف إلى أين سيهرب نتنياهو
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين، مشيرا أن نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب.

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وقال أردوغان، بكلمة له، بعد انتهاء اجتماع الحكومة التركية برئاسته: "المسؤولون الإسرائيليون سيُحاكمون في المحكمة الإنسانية عاجلاً أم آجلاً، وسينالون العقاب الذي يستحقونه، وسيكون مكانهم مزبلة التاريخ".

وأضاف: "إسرائيل ستُحاسَب، على كل اضطهاد مارسته على أراضي فلسطين منذ الحرب العالمية الثانية، لا مفر من ذلك، ولا أعرف إلى أين سيهرب نتنياهو".

وكان الرئيس التركي قد كشف في وقت سابق أن بلاده تعمل من أجل محاكمة نتنياهو وقادة إسرائيل المشاركين بالأعمال القتالية في غزّة أمام المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن حوالي 3 آلاف محام من حول العالم، يعملون بهذا الملف.

المصدر: RT

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