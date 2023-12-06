واشنطن تؤكد معارضتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تواصل معارضة وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وتدعم توقفا مؤقتا لإطلاق النار.

وقال كيربي: "نحن لا نؤيد وقف إطلاق النار في هذا الوقت. نحن ندعم استمرار التوقف عن إطلاق النار في مناطق محددة، ولأغراض محددة".

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وأضاف أن هذه الوقفات الإنسانية، يجب أن يتم تطبيقها من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في شمال القطاع وجنوبه مستهدفة مباني وتجمعات سكنية.

ووصل عدد قتلى الحرب في غزة، إلى 16248، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا، وفق ما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء الثلاثاء.

وأشار الإعلام الحكومي إلى إحصائية صادمة تؤكد "ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة"، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية.

المصدر: نوفوستي