"حزب لله" بعرض مشاهد من استهدافه موقعين للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهدافه موقعين للجيش الإسرائيلي قرب الجنوب اللبناني.

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية موقعي راميا ورويسة القرن التابعين لجيش العدو الإسرائيلي".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق من اليوم بأن غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي استهدفت أطراف حرش بلدة كونين في جنوب لبنان.



كما أكد "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، لافتا إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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المصدر: RT