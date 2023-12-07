نائب لبناني ينفي ما يدور حول اتجاه لتعديل القرار 1701

نفى النائب اللبناني قاسم هاشم ما يدور حول اتجاه لتعديل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي.

وكشف هاشم أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية عقد اجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بحث في مسألة تطبيق القرار، ونقل عن فرونتسكا نفيا لما يدور في الإعلام حول تعديل القرار.



وأوضح أن البحث في لجنة الشؤون الخارجية جرى حول كيفية تطبيق القرار 1701 وليس تعديله، مبينا أن فرونتسكا دعت إلى تجديد اللقاء ليكون النقاش على نطاق أوسع.



وتعليقا على بيان حركة "حماس" في لبنان حول تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"، أشار هاشم إلى أن لبسا أحاط المضمون، مشددا على أن لبنان بكل فئاته لا يرغب بالعودة إلى زمن الماضي وتفلت السلاح الفلسطيني.

وأكد دعم القضية الفلسطينية ولكن وفق الضوابط التي تحفظ المصلحة اللبنانية وتمنع جر البلاد إلى متاهات جديدة.

المصدر: "صوت لبنان"