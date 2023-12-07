الرئيس الإيراني يدعو من موسكو إلى إيجاد حل سريع لمسألة وقف الهجمات على غزة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ضرورة وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال رئيسي خلال المحادثات في الكرملين: "من الضروري وقف القصف (على قطاع غزة) في أسرع وقت ممكن. هذه القضية ليست قضية منطقتنا فحسب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء. لذلك، يجب إيجاد حل سريع للغاية لهذه القضية، يجب العثور على لب المشكلة".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن مقتل أكثر من 6000 طفل بسبب تصرفات “النظام الصهيوني” في منطقة الصراع أمر مؤسف. في الوقت نفسه، من المؤسف بشكل خاص، وفقا لرئيسي، أن تصرفات إسرائيل “تحظى بدعم الولايات المتحدة، ومعها الدول الغربية”.

وأضاف: "ومن المؤسف أكثر أن تكون المنظمات الدولية، تلك المنظمات التي من المفترض أن تحمي حقوق الإنسان، قد فقدت فعاليتها. وهذا يحدث أمام أعين المجتمع الدولي بأسره".

ومن جانبه، تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين، وقال بوتين: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في فلسطين".

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة: "70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء"، مشيرا إلى أن "350 شهيدا و900 إصابة وصلوا مستشفيات غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

المصدر: RT