عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شمال وجنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT بوقوع عدد من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو طه في منطقة المشروع مقابل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم عددا من المنازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ومدين رفح جنوبا، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 9 قتلى وعشرات الجرحى.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم انتشال طفلين اثنين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الهوبي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما يرفع العدد الكلي إلى 20 شهيدًا.

وذكر مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووسط مخيم جباليا شمال القطاع.

ومن جانبها، أفادت كتائب القسام باستهداف مقاتليها دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا بقذائف "التاندوم" و"آر بي جي".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أنشأت وحدة طبية ميدانية لاستقبال الجرحى رغم كل الصعوبات في شمال قطاع غزة.

المصدر: RT