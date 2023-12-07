الرئيس الايراني: وقف القصف على قطاع غزة سيكون موضوع المباحثات في موسكو

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل توجهه إلى روسيا في زيارة رسمية اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية ووقف "قصف غزة" سيكونان أحد المواضيع الرئيسية للمباحثات في موسكو.

ونقلت وكالة"إيسنا" عن الرئيس الإيراني قوله: "إحدى القضايا المركزية التي ستم بحثها في هذه الرحلة هي القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف قصف قطاع غزة ورفع الحصار وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني المظلوم".

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وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وفق وكالة "إرنا".

المصدر: نوفوستي