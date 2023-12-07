رئيسي يتوجه إلى موسكو للقاء بوتين(فيديو)

توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وفق وكالة "إرنا".

وأضافت الوكالة، توجه رئيس إيران توجه على رأس وفد رفيع المستوى من السياسيين والاقتصاديين إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأوضحت الوكالة أن موضوع المفاوضات بين الرئيسين سيكون قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني سيرافقه وزير النفط خلال زيارته لموسكو.

وأفاد الكرملين بأن بوتين ورئيسي سيناقشان اليوم الخميس بموسكو مشاريع النقل والطاقة ومشاريع في المجال التجاري والاقتصادي.

المصدر: إرنا، نوفوستي