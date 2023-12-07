بيان سعودي روسي: نشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة

أكد بيان سعودي روسي مشترك، اليوم الخميس، على ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين بقطاع غزة وفقا للقانون الدولي.

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وأعرب البيان، الذي صدر في ختام زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، عن قلق موسكو والرياض العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكد الطرفان على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ودعم جهودهم في هذا الصدد.

وشددت روسيا والسعودية في البيان المشترك على أنه "لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يضمن تهيئة الظروف الملائمة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه".

وأكد البيان على "حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: RT