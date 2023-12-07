روسيا والمملكة العربية السعودية تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

اتفقت روسيا والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الدفاعي الذي يهدف إلى "دعم المصالح المشتركة للبلدين".

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جاء ذلك في بيان روسي-سعودي مشترك نشره الموقع الرسمي للكرملين، نص على اتفاق ثنائي على "تعزيز التعاون الدفاعي فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، بما يهدف إلى دعم وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين"، فيما أكد الطرفان "التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الراهن بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، فضلا عن تبادل المعلومات من أجل مكافحة الإرهاب، وذلك لضمان الأمن والاستقرار في البلدين".

ويأتي ذلك، وفقا للبيان، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا، وعقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، يوم أمس 6 ديسمبر، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وعقدهما جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وتم أيضا تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين